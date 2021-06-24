Киевская команда пока не в полном составе готовится к следующему сезону.

Наставник Динамо Мирча Луческу прибыл в Киев из Бухареста, где выступал послом сборной Украины, и сразу приступил к своим обязанностям, сообщает сайт "бело-синих".

Динамо назвало соперников на летних сборах – Луческу и Ко ждут команды из топ-чемпионатов

К тренировке также присоединились Александр Сирота и Богдан Леднев, легионеры Карлос де Пена, Сидклей, Бенито, а также игроки, которые успели залечить травмы – Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Владимир Шепелев.

Напомним, Динамо отправится на сбор в Швейцарию уже 28 июня.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21