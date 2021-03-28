"Бахтіяра однозначно не буде в матчі з Україною. Завтра він летить до Москви. Те, що його підозрюють у симуляції, звинувачують у відсутності патріотизму – це некоректно. Він наша зірка. Те, що ми не отримали дані від медичного штабу ЦСКА – це питання до клубу, з нашого боку ми все зробили.

ЦСКА відправив травмованого гравця у збірну Казахстану – суперник України має претензії до медштабу росіян

Ще після гри з Зенітом я листувався з ним, і він сказав, що відчуває біль. Після прибуття в Казахстан Бахтіяр пройшов обстеження. Хлопець хотів грати, йому це заважає – це однозначно. Ми могли щось вколоти, знеболити, але знаючи, що він не готовий, вирішили його поберегти. Вважаю, що щодо Зайнутдінова питання піднімати не треба. Він справді травмувався", – цитує головного тренера казахів KazFootball.

Зауважимо, Бахтіяр Зайнутдінов отримав травму в останньому матчі за московський ЦСКА, але медичний штаб росіян змовчав про це. Збірна Казахстану вже без хавбека гратиме проти України 31 березня на НСК Олімпійський.

ЧС-2022: Франція спробує не відпустити Україну, кавказький вояж Іспанії, битви лідерів груп – фішки другого туру відбору