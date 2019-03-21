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Казахстан красиво забил премьерный мяч квалификации Евро-2020

18:09 149 Читати українською
Казахстан красиво забил премьерный мяч квалификации Евро-2020
Юрій Перцух в обіймах партнерів / Reuters

Нападающий казахской сборной Юрий Перцух забил первый гол в отборе к чемпионату Европы-2020. Форвард Астаны огорчил команду Шотландии.

 

22-летний нападающий забил шотландцам уже на 6-й минуте поединка. Александр Меркель классным пасом с центра поля вывел Перцуха на свидание с кипером, тот первым касанием подработал мяч, а вторым с левой классно пробил под перекладину.

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Отметим, что в данный момент в матче Казахстан – Шотландия начался второй тайм. Счет – 2:0 в пользу казахов. Другими соперниками обеих сборных по группе являются команды Бельгии, России, Кипра и Сан-Марино.

Видео гола Перцуха:

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Шотландия Шотландия Казахстан Казахстан Евро-2020 Казахстан - Шотландия Видеоновости
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