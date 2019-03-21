Казахстан красиво забив прем'єрний м'яч кваліфікації Євро-2020

Нападник казахської збірної Юрій Перцух забив перший гол у відборі до чемпіонату Європи-2020. Форвард Астани засмутив команду Шотландії.

22-річний нападник забив шотландцям уже на 6-й хвилині поєдинку. Александер Меркель класним пасом із центра поля вивів Перцуха віч-на-віч із кіпером, той першим дотиком підробив м'яч, а другим із лівої класно пробив під перекладину.

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Відзначимо, що зараз у матчі Казахстан – Шотландія почався другий тайм. Рахунок – 2:0 на користь казахів. Іншими суперниками обох збірних по групі є команди Бельгії, Росії, Кіпру та Сан-Маріно.

Відео гола Перцуха: