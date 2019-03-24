toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВРО-2020 НІДЕРЛАНДИ - НІМЕЧЧИНА ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ

Казахстан – Росія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

24 березня 23:29 83 Читать на русском
Казахстан – Росія – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Казахстан – Росія – відео голів та огляд матчу / Фото Sputnik Казахстан

Казахстан не зміг створити спротиву Росії (0:4) у матчі 2-го туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Казахстан – Росія.

 

Казахстан не був фаворитом у поєдинку з росіянами, що і довела сама зустріч. Дубль Черишева у першому таймі фактично вбив усю інтригу в поєдинку.

Відбір до Євро-2020: Казахстан вдома поступився Росії – український голкіпер пропустив 4 голи

Після перерви гості продовжили свою переможну ходу, та забили ще 2 голи казахам.

Варто відзначити, що ворота господарів захищав Дмитро Непогодов, який має українське походження.

Після другого раунду відбору до Євро-2020 Росія посідає третю сходинку турнірної таблиці, Казахстан – 4-й. В обох команд по 3 залікові бали.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Відеоновини Росія Росія Казахстан Казахстан Казахстан - Росія Дмитро Непогодов Дмитро Непогодов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
28
хв
Люксембург
21:45
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук