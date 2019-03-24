Казахстан – Росія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Казахстан не зміг створити спротиву Росії (0:4) у матчі 2-го туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Казахстан – Росія.

Казахстан не був фаворитом у поєдинку з росіянами, що і довела сама зустріч. Дубль Черишева у першому таймі фактично вбив усю інтригу в поєдинку.

Відбір до Євро-2020: Казахстан вдома поступився Росії – український голкіпер пропустив 4 голи

Після перерви гості продовжили свою переможну ходу, та забили ще 2 голи казахам.

Варто відзначити, що ворота господарів захищав Дмитро Непогодов, який має українське походження.

Після другого раунду відбору до Євро-2020 Росія посідає третю сходинку турнірної таблиці, Казахстан – 4-й. В обох команд по 3 залікові бали.