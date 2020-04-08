Кавани определился, где продолжит карьеру – неожиданный выбор

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани уже выбрал, в каком клубе продолжит карьеру.

Секрет раскрыл близкий друг Кавани и по совместительству капитан уругвайского Пеньяроля Кристиан Родригес: "Он собирается в Пеньяроль. Больше ничего сказать не могу. Позвоните ему и спросите", – цитирует Родригеса Daily Star.

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Отметим, что до этого Кавани был близок к переходу в Атлетико. Также на уругвайца претендовали Наполи, Манчестер Юнайтед, Бока Хуниорс и клуб Дэвида Бекхэма – Интер Майами.

К слову, в текущем розыгрыше чемпионата Франции Кавани провел за ПСЖ 14 матчей, в которых забил четыре мяча.

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