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Кавани определился, где продолжит карьеру – неожиданный выбор

08:56 47 Читати українською
Кавани определился, где продолжит карьеру – неожиданный выбор
Эдинсон Кавани / AFP

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани уже выбрал, в каком клубе продолжит карьеру.

Секрет раскрыл близкий друг Кавани и по совместительству капитан уругвайского Пеньяроля Кристиан Родригес: "Он собирается в Пеньяроль. Больше ничего сказать не могу. Позвоните ему и спросите", – цитирует Родригеса Daily Star.

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Отметим, что до этого Кавани был близок к переходу в Атлетико. Также на уругвайца претендовали Наполи, Манчестер Юнайтед, Бока Хуниорс и клуб Дэвида Бекхэма – Интер Майами.

К слову, в текущем розыгрыше чемпионата Франции Кавани провел за ПСЖ 14 матчей, в которых забил четыре мяча.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника

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Трансферы Кристиан Родригес Кристиан Родригес ПСЖ ПСЖ Франция Пеньяроль Пеньяроль Трансферы ПСЖ Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
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