Бока Хуниорс отказался от Кавани – президент клуба сообщил причину

Президент аргентинского Бока Хуниорс Хорхе Амор Амеаль прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани в клуб из Буэнос-Айреса.

"Мы гордимся тем, что такой игрок, как Кавани, говорит, что хочет примерить футболку нашего клуба, но наша экономическая ситуация несовместима с этим.

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Конечно, никто не станет спорить, что Кавани – отличный игрок, но нам нужно больше думать о нынешнем составе и верить в наших игроков", – приводит слова Амеаля Goal.com.

Ранее сообщалось, что на Кавани претендуют мадридский Атлетико и клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами, выступающий в MLS. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Кавани провел за ПСЖ 14 матчей, в которых забил четыре мяча.

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