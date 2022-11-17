20 листопада збірна Катару відкриє домашній ЧС-2022 матчем проти Еквадору. Як повідомляє регіональний керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха, результат цієї зустрічі вже відомий – Катар підкупив свого суперника.

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За інформацією джерела, катарці підкупили вісім представників Еквадору, перевівши на їхні рахунки 7,4 мільйона доларів. Стверджується, що єдиний та переможний гол має бути забитий у другому таймі.

Амджад Таха стверджує, що п'ять катарських джерел та одне еквадорське підтвердили йому цю інформацію.

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