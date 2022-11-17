Организация чемпионата мира в Катаре запомнится как одно из самых сомнительных решений ФИФА.

Через три дня состоится первый матч ЧМ-2022. Внимание всего мира приковано к Катару, но организаторы четко дают понять, за пределы футбольных полей журналистам заглядывать не следует.

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Очередной скандал разразился во время прямого эфира датского телеканала TV2, который выпустил уже несколько разгромных материалов о Катаре. Очередной репортаж вел журналист Расмус Танхольд, но завершить съемку ему не удалось из-за вмешательства охранников.

Несколько мужчин прибыли к команде журналистов и сорвали прямой эфир. Они пытались прикрыть объектив, требовали прекратить репортаж и угрожали разбить камеру. Аргументы Танхольда, что он имеет аккредитацию и снимает в общественном месте, не были услышаны. Позже журналист сообщил, что катарская сторона извинилась за поведение охранников.

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