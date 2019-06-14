Катар и Австралия сыграют на Копа Америка в 2020 году

Копа Америка не обойдется без приглашенных гостей и в следующем розыгрыше, который состоится через год.

Конфедерация футбола Южной Америки на официальном сайте объявила список участников Копа Америка-2020.

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Среди всех команд будут и сборные Катара и Австралии. Турнир принимают Колумбия и Аргентина. Одна из приглашенных команд сыграет в группе вместе с Бразилией, Колумбией, Венесуэлой, Эквадором и Перу, другая – с Аргентиной, Чили, Уругваем, Парагваем и Боливией.

Напомним, Катар сыграет на Копа Америка и в этом году, а вот для австралийцев появление на американском турнире будет первым.

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