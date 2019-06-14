Валенсия объявил название своего нового клуба

Бывший игрок Манчестер Юнайтед рассказал, где будет играть в следующем сезоне.

Эквадорец вернется на родину и подпишет контракт с местным грандом ЛДУ Кито.

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"Да, это правда. Мы уже все согласовали", – ответил Валенсия на вопрос El Universo о вероятности перехода. Официальное представление состоится после Копа Америка, на котором защитник будет защищать цвета сборной Эквадора.

Сезон 2018/19 стал откровенно неудачным для Валенсии. Экс-капитан Манчестер Юнайтед провел в чемпионате Англии всего шесть матчей и не отличился результативными действиями.

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