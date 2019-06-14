Катар і Австралія зіграють на Копа Амеріка у 2020 році

Копа Амеріка не обійдеться без запрошених гостей і в наступному розіграші, який відбудеться через рік.

Конфедерація футболу Південної Америки на офіційному сайті оголосила список учасників Копа Амеріка-2020.

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Серед всіх команд будуть і збірні Катару та Австралії. Турнір прийматимуть Колумбія та Аргентина. Одна із запрошених команд зіграє в групі разом з Бразилією, Колумбією, Венесуелою, Еквадором і Перу, інша – з Аргентиною, Чилі, Уругваєм, Парагваєм і Болівією.

Нагадаємо, Катар зіграє на Копа Амеріка і в цьому році, а от для австралійців поява на американському турнірі стане першою.

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