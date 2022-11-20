Первый матч на чемпионате мира в Катаре не подарил зрелищного футбола.

Хозяева турнира впервые в истории чемпионатов мира проиграли матч-открытие. Эквадор заполучил солидное преимущество еще до перерыва, а во втором тайме не слишком активно пытался увеличить счет.

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В конце концов командам удалось установить антирекорд. В матче Катар – Эквадор футболисты суммарно нанесли по воротам всего 11 ударов. Это самый плохой результат для матчей чемпионата мира с 1966 года, сообщает Opta.

К слову, 25 ноября команды проведут матчи 2-го тура. Катар сыграет против Сенегала, а Эквадору будут противостоять Нидерланды.

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