Перший матч на чемпіонаті світу в Катарі не подарував видовищного футболу.

Господарі турніру вперше в історії чемпіонатів світу програли матч-відкриття. Еквадор здобув солідну перевагу ще до перерви, а в другому таймі не дуже активно намагався збільшити рахунок.

Еквадор впевнено переміг Катар у матчі-відкритті ЧС-2022 – історичний дубль Валенсії розбив плітки про "договірняк"

Зрештою, командам вдалося встановити антирекорд. У матчі Катар – Еквадор футболісти сумарно завдали по воротах лише 11 ударів. Це найгірший результат для матчів чемпіонату світу з 1966 року, повідомляє Opta.

До слова, 25 листопада команди проведуть матчі 2-го туру. Катар зіграє проти Сенегалу, а Еквадору протистоятимуть Нідерланди.

Замість України люди з 4 дивізіону – найгірші гравці на ЧС-2022, хто б'є аномальну кількість пенальті та топ конфузів