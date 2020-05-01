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Карраскаль приблизился к Бешикташу – тренер одобрил трансфер экс-легионера Карпат

18:26 19 Читати українською
Карраскаль приблизился к Бешикташу – тренер одобрил трансфер экс-легионера Карпат
Хорхе Карраскаль (слева) / Фото ФК Карпаты

Талантливый вингер Хорхе Карраскаль может вернуться в Европу в ближайшее время.

Бешикташ серьезно нацелился на усиление атакующей линии Хорхе Карраскалем, в подписании 21-летнего вингера лично заинтересован тренер "черных орлов" Серджен Ялчин, сообщает Yeniakit.

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Турецкий наставник следил за Хорхе еще во время его выступлений в львовских Карпатах. Напомним, сейчас колумбиец защищает цвета Ривер Плейт.

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины Карраскаль провел 8 матчей, в которых отметился двумя голами.

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Трансферы Ривер Плейт Ривер Плейт Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Карпаты Карпаты Бешикташ Бешикташ Турция
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