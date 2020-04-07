Карпаты заработают больше половины годового бюджета с перепродажи Карраскаля, – ТаТоТаке

Бывший игрок Карпат Хорхе Карраскаль может солидно пополнить бюджет "львов", если покинет клуб по указанной клаусуле в контракте с Ривер Плейт.

"По моей информации, Карпаты должны получить 11% от суммы последующей продажи Карраскаль.

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Смалийчук говорил о сумме в 15 млн евро, а Карпаты в таком случае получат 1,6 млн. А это больше половины их годового бюджета", – поделился Болотников в программе ТаТоТаке.

Отметим, что Карраскалем интересовались Аякс и Ювентус, а возможная сумма трансфера составляет 20 млн евро.

К слову, колумбиец в текущем сезоне провел 10 поединков в составе Ривер Плейт, записав в свой актив 3 гола и ассист. Добавим, что Карраскаль перешел в львовские Карпаты летом 2017 года из Севильи, а зимой 2019 присоединился к Ривер Плейт на правах аренды, после чего аргентинский клуб выкупил игрока у "зелено-белых".

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