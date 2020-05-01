Карраскаль наблизився до Бешикташа – тренер схвалив трансфер екс-легіонера Карпат

Талановитий вінгер Хорхе Карраскаль може повернутись у Європу найближчим часом.

Бешикташ серйозно націлився на підсилення атакувальної лінії Карраскалем, у підписанні 21-річного вінгера особисто зацікавлений тренер "чорних орлів" Серджен Ялчін, повідомляє Yeniakit.

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Турецький наставник стежив за Хорхе ще під час його виступів у львівських Карпатах. Нагадаємо, зараз колумбієць захищає кольори Рівер Плейт.

У нинішньому сезоні чемпіонату Аргентини Карраскаль провів 8 матчів, в яких відзначився двома голами.

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