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Карраскаль наблизився до Бешикташа – тренер схвалив трансфер екс-легіонера Карпат

1 травня 18:26 643 Читать на русском
Карраскаль наблизився до Бешикташа – тренер схвалив трансфер екс-легіонера Карпат
Хорхе Карраскаль (ліворуч) / Фото ФК Карпати

Талановитий вінгер Хорхе Карраскаль може повернутись у Європу найближчим часом.

Бешикташ серйозно націлився на підсилення атакувальної лінії Карраскалем, у підписанні 21-річного вінгера особисто зацікавлений тренер "чорних орлів" Серджен Ялчін, повідомляє Yeniakit.

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Турецький наставник стежив за Хорхе ще під час його виступів у львівських Карпатах. Нагадаємо, зараз колумбієць захищає кольори Рівер Плейт.

У нинішньому сезоні чемпіонату Аргентини Карраскаль провів 8 матчів, в яких відзначився двома голами.

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Карпати Карпати Головне Рівер Плейт Рівер Плейт Трансфери Туреччина Бешикташ Бешикташ Серджен Ялчін Серджен Ялчін Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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