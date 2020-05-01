Карраскаль наблизився до Бешикташа – тренер схвалив трансфер екс-легіонера Карпат

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Вукоєвіча допитали в прокуратурі – на екс-зірку Динамо наклали серйозні обмеження
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Ребров став пріоритетним варіантом для Фенербахче – чому екс-наставник Динамо є ідеальним кандидатомТуреччина — 15:08 908
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Дуелунд може покинути Динамо – кияни не проти відпустити гравця та вже отримали пропозиціюУкраїна — 14:40 2609
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"Лобановський вбив великого форварда": чому легендарного капітана Динамо назвали Білим ПелеОвертайм — 14:00 13237
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Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та мамуУкраїна — 13:40 12692