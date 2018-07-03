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Каррагер: Кейн не достиг уровня Линекера и Ширера, но может стать лучшим

22:07 23 Читати українською
Каррагер: Кейн не достиг уровня Линекера и Ширера, но может стать лучшим
Харри Кейн / Фото: ФИФА

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что нападающий Харри Кейн может стать лучшим форвардом национальной команды в истории.

"Кейн еще не достиг уровня Гари Линекера или Алана Ширера. Но если продолжит в том же духе, Харри может стать лучшим нападающим сборной Англии в истории", – цитирует Каррагера The Telegraph.

В последнем матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 встречаются Англия и Колумбия.

Напомним, Футбол 24 проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Колумбия – Англия.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия

live
1 : 1
Англия
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Теги
Колумбия - Англия ЧМ 2018 Англия Джейми Каррагер Джейми Каррагер
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