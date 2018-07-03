Каррагер: Кейн не досяг рівня Лінекера і Ширера, але може стати найкращим

Колишній захисник збірної Англії Джеймі Каррагер вважає, що нападник Харрі Кейн може стати кращим форвардом національної команди в історії.

"Кейн ще не досяг рівня Гарі Лінекера або Алана Ширера. Але якщо продовжить в тому ж дусі, Харрі може стати найбільшим нападником збірної Англії в історії", – цитує Каррагера The Telegraph.

В останньому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 зустрічаються Англія і Колумбія.

Нагадаємо, Футбол 24 проводить текстову онлайн-трансляцію матчу Колумбія – Англія.