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Каррагер: Кейн не досяг рівня Лінекера і Ширера, але може стати найкращим

22:04 46 Читать на русском
Каррагер: Кейн не досяг рівня Лінекера і Ширера, але може стати найкращим
Харрі Кейн / Фото: ФІФА

Колишній захисник збірної Англії Джеймі Каррагер вважає, що нападник Харрі Кейн може стати кращим форвардом національної команди в історії.

"Кейн ще не досяг рівня Гарі Лінекера або Алана Ширера. Але якщо продовжить в тому ж дусі, Харрі може стати найбільшим нападником збірної Англії в історії", – цитує Каррагера The Telegraph.

В останньому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 зустрічаються Англія і Колумбія.

Нагадаємо, Футбол 24 проводить текстову онлайн-трансляцію матчу Колумбія – Англія.

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія

live 87'
0 : 1
Англія
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Теги
ЧС 2018 Колумбія - Англія Англія Джеймі Карраґер Джеймі Карраґер
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