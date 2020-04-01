Карпаты призвали УАФ и УПЛ поспособствовать получению финансовой помощи от ФИФА для украинских клубов

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассчитывает, что украинские клубы смогут получить финансовую помощь от ФИФА.

"Благодарен Евгению Дикому и Юрию Записоцкому (исполнительный директор УПЛ и генеральный секретарь УАФ соответственно. – Футбол 24), что они с пониманием отнеслись к той ситуации, в которой сейчас оказались Карпаты. Они помогли.

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Хотел бы попросить еще об одной помощь у них. Насколько мне известно, ФИФА будет создавать фонд финансовой помощи клубам, которые оказались в трудной ситуации.

Считаю, наша УАФ, УПЛ могли бы каким-то образом помочь, чтобы ФИФА помогла и украинским клубам, у которых есть финансовые проблемы, не только Карпатам. Обращаюсь к УАФ и УПЛ с просьбой каким-то образом этому поспособствовать", – сказал Ящишин в эфире ТК Футбол.

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