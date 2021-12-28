"Что такое Карпаты? Название? История? Эмблема? Команда? Да, конечно. Но все это ничего не стоит без одной составляющей – болельщиков. У Карпат больше нет собственника-олигарха, который играет клубом по своему усмотрению. Но у Карпат остается одна из крупнейших в Украине армий болельщиков.

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Для того, чтобы превратить эти пафосные слова в реальность, необходимы две вещи – ответственность болельщиков и возможности влияния на клуб. Patreon как раз дает такие инструменты. Система работает очень просто – заходите на patreon.com/fckarpatylviv, выбираете ежемесячный платеж, который вам подходит (3, 6, 15 или 30 евро) и указываете банковскую карту, с которой эта сумма будет списываться автоматически (в гривневом эквиваленте). В случае чего вы можете отписаться в любой момент. Важный нюанс – сбор средств на Patreon происходит максимально прозрачно, каждый посетитель страницы Карпат может видеть в режиме онлайн количество патронов и общую сумму.

Чем больше ваш платеж – тем больше возможностей вы получаете. Вы станете не просто болельщиком, а получите особый статус и начнете в определенной степени управлять клубом: встречи с руководством, голосование в закрытых опросах, различные эксклюзивные права и т. д. А самая интересная возможность – вписать себя в историю Карпат в прямом смысле этого слова. Фамилию каждого, кто станет патроном Карпат до 1 февраля, мы используем в дизайне игровой формы следующего сезона!

Сейчас клуб переживает не лучшие времена и большинство болельщиков заняли позицию "сначала сделайте что-то – тогда подумаем, вас поддерживать". Поэтому рассчитывать на большое количество патронов сразу – наивно. С другой стороны, мы надеемся на ваше понимание, что именно в такие времена клубу больше всего нужна поддержка болельщиков. Не только вера и добрые слова, а советы, действия, финансы. Мы отказываемся верить, что на миллионный город и весь западный регион не найдется хотя бы тысяча людей, готовых выделить 100-200 грн в месяц на любимый клуб. Так какой тогда во всем этом смысл?" – говорится в обращении Карпат на официальном сайте клуба.

Напомним, на зимнюю паузу Карпаты ушли с 4 очками в активе – львовский клуб занял предпоследнюю строчку в группе А третьего по силе дивизиона.

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