"Возможно ли такое, что во Второй лиге в следующем сезоне будут выступать Карпаты Смалийчука и Карпаты Юрчишина? Это очень сложный вопрос. Ну, во-первых, это Карпаты не только Юрчишина – это целая плеяда ветеранов. Сегодня Степан Федорович является директором, а я просто тренер. Нельзя говорить, что это Карпаты Юрчишина или Тлумака.

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Также нельзя говорить, что Карпаты Смалийчука. По моему мнению, Смалийчук еще не заслужил, чтобы команду называли его именем. Здесь стоит вопрос вообще Карпат. Инвесторы, которые взялись за новый проект, даже не называют своих фамилий. Они не хотят себя пиарить и соотносить с этим брендом. Я тоже бы не хотел, чтобы какого-то конкретного человека пиарили благодаря клубу. Мы говорим о футбольной команде Карпаты. И есть поколение людей, которые играли, болели и достигали определенного результата. Называть Карпаты какими-то именами – это неправильно", – сказал Тлумак в комантари изданию "Брутальный футбол".

Напомним, во Львове зарегистрировали новый ФК Карпаты, который организовали несколько легенд "зелено-белых".

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