К львовскому клубу 25-летний форвард присоединился на правах свободного агента. Карпаты не сообщают детали личного контракта.

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К слову, Тарануха является воспитанником Динамо. В структуре столичного клуба Ростислав находился с 2003 по 2017 годы. В сезоне 2015/2016 он выступал в составе юношеской команды киевлян в Юношеской лиге УЕФА. В пяти матчах забил один гол.

Год назад Тарануха подписал контракт с Полесьем, но не смог закрепиться в составе житомирян, имея очень мало игровой практики.

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