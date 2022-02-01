"Зелено-белые" могут спокойно готовиться ко второй части сезона 2021/22 во Второй лиге.

Ранее появилась информация, что "львам" могут запретить трансферную деятельность, поскольку УЕФА считает клуб правопреемником Карпат, совладельцем которых является Олег Смалийчук. Та команда в прошлом сезоне выступала во Второй лиге, а сейчас не играет даже на любительском уровне.

Впрочем, все обошлось. УЕФА не будет наказывать львовский клуб, созданный в 2020 году, запретом регистрировать новых футболистов. Карпаты уже получили соответствующее официальное сообщение, сообщает Meta Ratings.

Таким образом, "зелено-белые" могут подписывать и регистрировать новых исполнителей. Ранее львовяне уже объявили о приходе трех футболистов – Андрея Марковича, Игоря Семенины и Ивана Цюпы.

Планируется, что 11 февраля команда Андрея Тлумака вылетит в Турцию. "Зелено-белые" после первой части сезона лидируют в группе А Второй лиги.

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