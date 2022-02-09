До львівського клубу 25-річний форвард приєднався на правах вільного агента. Карпати не повідомляють деталі особистого контракту.

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До слова, Тарануха є вихованцем Динамо. У структурі столичного клубу Ростислав перебував з 2003-го по 2017-ий роки. У сезоні 2015/2016 він виступав у складі юнацької команди киян у Юнацькій лізі УЄФА. У п’яти матчах забив один гол.

Рік тому Тарануха підписав контракт з Поліссям, але не зумів закріпитися у складі житомирян, маючи обмаль ігрової практики.

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