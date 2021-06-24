"Остаются ли Карпаты в профессиональном футболе? Других нет, поэтому уже все. Никаких переговоров об объединении нет. Команда, которая играла во Второй лиге, расформирована.

Это команда Смалийчука? Нет, Смалийчука – из Ивано-Франковской области, Карпаты Галич. А Карпаты, которые были во Второй лиге, ликвидировались. А мы остались одни. Объединения с Галичем не будет. Мы идем своим путем. Есть цель у клуба, президента, поставил задачу. Думаю, мы ее выполним.

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Президент нашего клуба – Владимир Маткивский. Думаю, финансирование на хорошем уровне. Считаю, у нас с этим проблем не будет. Строится база. Мы берем стадион Украина. Конечно, там очень много работы. Мы сделаем ремонт, пока не капитальный. Но хотим играть на Украине.

Я отдал за Карпаты здоровье. И не только я, но и Тлумак сейчас работает, и Сапуга. Задача команды – выиграть Вторую лигу и попасть в первую. А потом в УПЛ.

У нас пока нет проблем. Мы будем твердо стоять. Маткивский хочет играть на стадионе Украина. Сейчас подписываем с городом договор. Думаю, город нам пойдет навстречу. Считаю, будет долгосрочная аренда. Думаю, на второй год будет современная база. 10 км от Львова. Она уже строится.

Относительно названия, то хотим Карпаты, но есть нюансы. Юристы над этим работают. И эмблемы пока нет. Может, пока будут просто Карпаты, но хотим играть со львом", – цитирует Юрчишина Tribuna.

Напомним, в сезоне 2020/21 во Львове были две команды под названием Карпаты. Одна из них под руководством Любомира Вовчука играла во Второй лиге. Другая, которую возглавляет Андрей Тлумак – в аматорах. В новом сезоне они будут играть во Второй лиге.

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