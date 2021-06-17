Наставник любительских Карпат Андрей Тлумак активно работает над усилением команды перед выступлениями во Второй лиге.

Главный тренер команды уже договорился о переходе в клуб Дениса Кожанова и Андрея Ткачука, ранее выступавших за Минай, сообщает Meta-ratings.

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Еще одним новичком любителей станет Mаксим Кучинский. Все игроки ранее также выступали за Карпаты в УПЛ. Кожанов отыграл 150 матчей во всех турнирах, Ткачук провел 169 игр, Кучинский – 25.

Напомним, любительские Карпаты провели прошлый сезон в первой группе любительского чемпионата Украины, по результатам которого вышли во Вторую лигу. Они не планируют объединяться с клубами-близнецами из Львова и Галича.

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