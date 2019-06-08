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Волынь может сыграть еще один матч за место в УПЛ, – Тлумак

8 июня 23:06 270 Читати українською
Волынь может сыграть еще один матч за место в УПЛ, – Тлумак
Андрей Тлумак / фото из соцсетей

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак заявил, что ставить точку в борьбе за путевку в УПЛ еще рано.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
 
Дмитрий Кльоц 37’
Кристиан Понде 82’
Денис Мирошниченко 90+4’
37’ Дмитрий Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
82’ Кристиан Понде
90+4’ Денис Мирошниченко

"Трудно говорить, потому что один человек сломал игру. Возможно даже где-то внутри, я рад, что Карпаты остались, поскольку я много лет отдал этой команде. После матча во Львове я говорил, что будет жаль, если одна из наших команд не попадет в следующем сезоне в УПЛ. Есть информация, что из-за такого судейства может быть еще одна игра, но против Черноморца. Нам сказали, чтобы мы команды не распускали. Поэтому находимся в режиме ожидания.

Волынь – Карпаты – 1:3 – видео голов матча

Я считаю, что вся игра была в одну сторону. Этот беспорядок, который проходил во время матча, вызвали действия арбитра. Люди также не слепые и все видят. На нас целый сезон как-то давили, то сняли шесть зачетных баллов, то судейство. Один человек издевался в течение всего матча над моими футболистами, которые бились до конца.

Я не снимаю заслуги "зелено-белых". К львовским футболистам вопросов нет, они играли достойно", – цитирует Тлумака официальный сайт Карпат.

Напомним, в конце отчетного поединка на поле выбежали раздраженные фанаты Волыни, после чего арбитр матча Максим Козыряцкий вынужден был бежать с поля – в него летели даже кресла.

Не выдержал даже Андрей Тлумак, который чуть не ударил (а, возможно, и ударил) рефери. Возникла пауза на минут 30, после чего было объявлено о завершении игры.

Волынь – Карпаты: фанат напал на арбитра матча – судейская бригада спасалась бегством

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Карпаты Карпаты Волынь Волынь Андрей Тлумак Андрей Тлумак Максим Козыряцкий Максим Козиряцкий Волынь - Карпаты
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