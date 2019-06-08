Волинь може зіграти ще один матч за місце в УПЛ, – Тлумак

Головний тренер Волині Андрій Тлумак заявив, що ставити крапку у боротьбі за путівку в УПЛ ще зарано.

"Важко говорити, тому що одна людина зламала гру. Можливо навіть десь всередині, я радий, що Карпати залишились, оскільки я багато років віддав цій команді. Після матчу у Львові я казав, що буде шкода, якщо одна із наших команд не потрапить в наступному сезоні в УПЛ. Є інформація, що через таке суддівство може бути ще одна гра, але проти Чорноморця. Нам сказали, щоб ми команди не розпускали. Тому перебуваємо в режимі очікування.

Волинь – Карпати – 1:3 – відео голів матчу

Я вважаю, що ціла гра була в одну сторону. Цей безлад, який відбувався під час матчу, спричинили дії арбітра. Люди також не сліпі і все бачать. Нас цілий сезон якось тиснули, то зняли шість залікових балів, то суддівство. Одна людина знущалась на протязі всього матчу з моїх футболістів, які бились до кінця.

Я не знімаю заслуги "зелено-білих". До львівських футболістів питань немає, вони грали гідно", – цитує Тлумака офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, наприкінці звітного поєдинку на поле вибігли роздратовані фанати Волині, після чого арбітр матчу Максим Козиряцький змушений був тікати з поля – у нього летіли навіть крісла.

Не витримав навіть Андрій Тлумак, який мало не вдарив (а, можливо, і вдарив) рефері. Виникла пауза на хвилин 30, після чого було оголошено про завершення гри.

Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через розлючених фанатів