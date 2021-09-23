В команде из Галича ожидаются изменения на тренерской скамье. Вместо Любомира Вовчука местные Карпаты возглавит другой специалист.

Любомир Вовчук больше не является главным тренером Карпат из Галича. Сегодня станет известно имя нового наставника. 52-летний Вовчук останется в клубе и будет работать тренером-селекционером команды, сообщает официальный сайт Карпат Галич.

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В сезоне 2020/21 специалист возглавлял львовские Карпаты, цвета которых защищал как игрок с 1995 по 2002 год. Команду из Галича Вовчук возглавил перед стартом текущего сезона.

К слову, галицкие Карпаты занимают 8 место в Группе А Второй лиги, набрав 13 очков в 8-ми матчах – 4 победы, 1 ничья и 3 поражения. Интересно, что команда уже дважды проиграла своим львовским одноклубникам – 0:1 в Кубке и 0:4 в чемпионате. Именно матч во Львове стал последним для Вовчука на посту главного тренера галичан.

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