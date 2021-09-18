Состоялись субботние поединки в рамках 9-го тура Второй лиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Вторая лига 2021/22, 9-й тур

Диназ – Нива В – 2:0

Голы: Банасевич, 2, Малей, 75

Балканы – Перемога – 0:1

Гол: Валеев, 27

Волчанск – Яруд – 1:1

Голы: Да Силва Рамос, 32 – Литюк, 84

Энергия – Скорук – 0:0

Никополь – Полтава – 1:1

Голы: Рубчинский, 61, (пен.) – Даниленко, 58

Нереализованный пенальти: Стрельцов, 63 (Полтава)

Реал Фарма – Таврия-Симферополь – 0:3

Голы: Ковалёв, 41, Билоконь, 86, Доля, 89

Тростянец – Виктория – 0:1

Гол: Ульянов, 78

Чернигов – Буковина – 0:0

Удаление: Лазаренко, 89 (Чернигов)

Карпаты Львов – Карпаты Галич – 4:0

Голы: Ткачук, 13, Гуменюк, 14, 52, Вичижанин, 39, (аг.)

Диназ уверенно одолел винницкую Ниву благодаря голам Банасевича и Малея в каждом из таймов, что позволило удержаться на третьей строчке группы А. Отметим также минимальную победу Перемоги в поединке с Балканами – единственный гол Валеева позволил подняться на вторую строчку группы Б. А Таврия Симферополь на выезде разгромила Реал Фарму после того, как уволила Пучкова с должности наставника.

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Центральный матч тура состоялся во Львове – местные Карпаты принимали Карпаты Галич. Львовяне уничтожили своего соперника – уже на 14 минуте счет был 2:0 благодаря голам Ткачука и Гуменюка. До перерыва Вичижанин забил в собственные ворота, а Гуменюк во второй половине поставил точку во встрече – 4:0.

Таким образом, львовские Карпаты поднялись на 4 место группы А, набрав 18 очков, тогда как клуб из Галича с 13 пунктами остался восьмым. Лидером же остается Левый берег, который сыграл всего в 8 турах.

Турнирная таблица Второй лиги сезона 2021/22