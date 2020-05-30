Карпаты – Мариуполь: Бабич назвал время и место возможного проведения поединка с львовянами

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич надеется, что поединок с Карпаты таки будет сыгран.

"Нам пока ничего не объяснили. Руководство занимается выяснением всех нюансов. Интересно понять, когда были сделаны тесты, когда о положительных результатах стало известно, когда о них сообщили в УПЛ, когда сообщили нам. Мы, кстати, тесты сдали вчера в Киеве – у нас все в порядке.

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Было бы неплохо далеко матч с Карпатами не откладывать. Мы готовы сыграть на следующей неделе – например, в среду, 3 июня. Но, наверное, было бы справедливо провести эту встречу где-то посередине – в том же Киеве", – цитирует наставника Команда 1.

Напомним, "зелено-белые" подтвердили, что в команде несколько игроков сдали положительный тест на коронавирус, из-за чего поединок против Мариуполя отменили. После 23-х туров УПЛ львовяне расположились на последней строчке турнирной таблицы.

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