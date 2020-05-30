Карпати – Маріуполь: Бабич назвав час і місце можливого проведення поєдинку з львів'янами

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич сподівається, що поєдинок з Карпати таки буде зіграний.

"Нам поки нічого не пояснили. Керівництво займається з'ясуванням всіх нюансів. Цікаво зрозуміти, коли були зроблені тести, коли про позитивні результати стало відомо, коли про них повідомили в УПЛ, коли повідомили нам. Ми, до речі, тести здали вчора в Києві – у нас все в порядку.

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Було б непогано далеко матч з Карпатами не відкладати. Ми готові зіграти на наступному тижні – наприклад, в середу, 3 червня. Але, напевно, було б справедливо провести цю зустріч десь посередині – в тому ж Києві", – цитує наставника Команда 1.

Нагадаємо, "зелено-білі" підтвердили, що у команді кілька гравців здали позитивний тест на коронавірус, через що поєдинок проти Маріуполя скасували. Після 23-х турів УПЛ львів'яни розташувались на останній сходинці турнірної таблиці.

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