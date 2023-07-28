Карпаты начинают борьбу за выход в УПЛ матчем с Хустом. Ссылку на онлайн-трансляцию поединка ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Карпаты – Хуст стартует в 17:00. Встреча состоится на легендарном стадионе "Украина" во Львове. Где смотреть Карпаты – Хуст? Поединок будут транслировать YouTube-каналы ПФЛ и Карпат. На странице "львов" также предусмотрена предматчевая студия.

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Напомним, по итогам прошлого сезона Карпаты под руководством Андрея Тлумака не смогли пробиться в УПЛ, заняв в турнирной таблице Первой лиги пятое место в группе А. Попробует решить задачу повышения "львов" в классе Мирон Маркевич, для которого этот поединок станет дебютным после длительной паузы в большом футболе.

Нынешний соперник Карпат – Хуст – дебютировал на профессиональном уровне в прошлом году. Команда финишировала второй во Второй лиге. В переходных матчах закарпатцы оказались сильнее ФСК Мариуполь (1:1 и 1:0) и получил право играть в Первой лиге.

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