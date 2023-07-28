Карпати розпочинають боротьбу за вихід в УПЛ матчем з Хустом. Посилання на онлайн-трансляцію поєдинку шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч Карпати – Хуст стартує о 17:00. Зустріч відбудеться на легендарному стадіоні "Україна" у Львові. Де дивитися Карпати – Хуст? Поєдинок транслюватимуть YouTube-канали ПФЛ та Карпат. На сторінці "левів" також передбачена передматчева студія.

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Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Карпати під керівництвом Андрія Тлумака не змогли пробитись в УПЛ, посівши у турнірній таблиці Першої ліги п'яту сходинку у групі А. Спробує вирішити завдання підвищення "левів" у класі Мирон Маркевич, для якого цей поєдинок стане дебютним після тривалої паузи у великому футболі.

Нинішній суперник Карпат – Хуст – дебютував на професіональному рівні минулого року. Команда фінішувала другою у Другій лізі. В перехідних матчах закарпатці виявились сильнішим за ФСК Маріуполь (1:1 та 1:0) і здобув право грати у Першій лізі.

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