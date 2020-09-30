Nieuwsblad.be: Слабкі "буйволи" з оголеними сідницями в Києві

"Лише один учасник представлятиме Бельгію на груповому етапі Ліги чемпіонів. Пошарпаний Гент не зумів нав'язати боротьбу київському Динамо. Після домашніх 1:2 "буйволи" ще більше провалились в Україні – 0:3. Оборона продовжує нагадувати прохідний двір, а катастрофічна реалізація перетворюється на анекдот. Можливо, Гент переслідує прокляття Єсса Торупа? Можливо, з відставкою останнього трохи погарячкували?

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Шедевральний удар Буяльського – це спойлер смішної гри гостей в обороні протягом всього матчу. Плачевний, навіть подекуди драматичний захист швидко покінчив з надіями на можливий камбек. Ми знову побачили п'яну версію команди, яка чудово виступала у минулому сезоні. Утім, Динамо також багато дозволяло біля власних воріт. Депуатр і Букарі втратили неймовірну нагоду – це зайвий доказ того, що Гент сильно лихоманить.

Пластун змусив багатьох відчути дежавю, подарувавши господарям смішний пенальті, який насправді не можна було призначати. Завдяки сумнівним рішенням польського арбітра Марчиняка у ворота "буйволів" поставили три одинадцятиметрові. Якщо після першого падіння Супряги втрутився VAR, то на початку другого тайму відеоасистент підтримав рефері. Так, Гент продовжував створювати моменти, підопічні Де Декера неодноразово хапались за голову, а Пластун сумно дивився на рідне київське небо після незарахованого м'яча, проте ця команда не заслуговувала на Лігу чемпіонів. Прокляття Торупа? Карма може бути жахливою", – бідкається видання.

"Нгаду і Пластун просять Гент підписати іншого захисника"

Колишній бельгійський футболіст, а нині експерт Nieuwsblad.be Герт Верхеєн вважає, що Гент поступився у битві рівних за класом суперників. Дісталось нашому збірнику. "Загалом Динамо не виглядало якіснішою командою, ніж "буйволи". Якби ми перебували у кращій формі, то протистояння могло б завершитись за торішнім сценарієм, коли київський клуб зустрічався з Брюгге. Різниця в тому, що Динамо перебуває на ходу, дає результат, а Гент – провалюється, не завжди демонструючи при цьому паскудну гру.

"Сині" потрапили в яму. Очевидно, що відставка Торупа нічого не змінила. Уся відповідальність за результат лежить на гравцях. Команда Луческу важко працювала, пробігши на 7 кілометрів більше. Гент погано захищався – як індивідуально, так і колективно. Нгаду і Пластун виступають настільки непереконливо, що керівництву варто замислитись над підписанням нового центрбека, поки не зачинилось трансферне вікно", – зазначає 5-разовий чемпіон Бельгії у складі Андерлехта і Брюгге.

Sporza: Оборона Гента роздає подарунки

"Гент розпочав непогано, але вже на 10-й хвилині вистрілив собі у ногу. Нгаду занадто легко дозволив Супрязі подати. Команда Де Декера була шокована невдалим стартом, Шапаренко міг подвоювати перевагу господарів, але влучив у стійку. "Буйволи" все ж напрацювали на другий пропущений м'яч ще до перерви. Пластун буквально допоміг своїм землякам у карному – Де Пена з радістю прийняв щедрий подарунок. Нгаду взяв приклад зі свого колеги по обороні, збивши Супрягу, але VAR помітив офсайд, пронесло.

Gewogen en te licht bevonden: @KAAGent wordt doorgestuurd naar de Europa League https://t.co/D25qtI6y54 pic.twitter.com/wyww47PPqR — sporza (@sporza) September 29, 2020

Гості продовжували закопувати себе невдалою грою в обороні, щойно розпочався другий тайм. Після 3:0 можна було завершувати гру, хоча Динамо не виглядало ідеальним колективом. Кияни майже нічого не створили, а "буйволи" катастрофічно завершували атаки. Генту дісталась Ліга Європи, можливо, це навіть добре, враховуючи страшну кризу команди", – пише Sporza.

HLN: Сумний вечір в Києві

"Протягом всього матчу не було відчуття, що Гент зможе відіграти відставання після домашнього фіаско. Київське Динамо виявилось вищим за класом. Українці забирають лігочемпіонівський "кеш", а "буйволи" будуть змушені задовольнитись Лігою Європи. Де Декер випустив чотирьох гравців атаки, але вже через десять хвилин після стартового свистка його команду розмазали. Буяльський по-королівськи замкнув передачу Супряги. Шапаренко пробив у стійку і стало зрозуміло, що "буйволи" страждатимуть на Олімпійському. Утім, все могло скластись інакше, якби Букарі покарав Київ за рідкісну помилку в обороні.

Динамо люб'язно приймало дари гостей і двічі забило з пенальті. Отримавши солідну перевагу, кияни віддали м'яч супернику, але Гент не зумів відстояти власну честь бодай одним результативним ударом. Пластун і Кляйндінст відверто пробачили навіть з метра, інші – також промахувались. Дорш був найкращим, найбільш небезпечним, проте його старань не вистачило. Де Декеру потрібно готуватись до групового етапу Ліги Європи", – скиглить HLN.

Нагадаємо, що жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 1 жовтня. Україну представлять донецький Шахтар і київське Динамо, яке пробилось до групи вперше за чотири роки. За участь в еліті найкращих київський клуб гарантовано отримає понад 30 мільйонів євро. Крім цього, успішна кваліфікація команди Луческу дозволила Україні обійти Туреччину і Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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