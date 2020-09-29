Бій за 15 мільйонів євро мінімум. Киянам потрібно було захистити виїзну перемогу 2:1. Матч і онлайн-трансляція Динамо – Гент на "Футбол 24" стартував о 22:00. Бельгійці після поразки від команди Луческу поступилися ще й у рідній першості, хоча за моментами награли на цілком собі впевнену перемогу. Динамо розтрощило Минай в більшості та вперше за понад 2 роки очолило чемпіонат України. Гент усе ще виглядав дуже натужно. "Буйволи" ризикують втратити Яремчука, який на звітний поєдинок навіть не поїхав і бажає піти в топ-лігу. Не виявилося в заявці команди Де Декера і вилученого в першій грі Безуса.

Динамо – Гент: онлайн-трансляція матчу-відповіді плей-офф ЛЧ

Луческу не змінив переможний склад з бельгійського матчу. Наставник Гента вимушено змінив двох українців, залишивши лише Пластуна. Гості активно розпочали, але Шапаренко вибив зі свого штрафного. Де Пена пройшов одного захисника, довелося фолити Пластуну. Стартові стандарти Динамо в нікуди. Та ось вона реалізація. Шапаренко перший на підбиранні, Кендзьора продовжив на Буяльського, який обігрався із Супрягою, а далі забив ефектний гол п'ятою на 9 хвилині. Після першого ж у матчі влучного удару!

Динамо – Гент – відео голів

Де Пена різко вривався у штрафний, але бельгійці змусили віддати назад. Там Сидорчук головою скинув Шапаренку – класний кручений удар завершився поцілунком круглого зі стійкою. Пластун на підбиранні після стандарту завдав першого удару Гента лише на 19 хвилині. Бущан з другої спроби приборкав снаряд, було дуже небезпечно. Тут же Забарний привіз супермомент на свої ворота. Помилився 18-річний Ілля під пресингом, гості швидко перевели м'яч у вбивчу зону. Депуатр відкотив під удар, а ось осінній новачок Гента Букарі забарився, і його встигли заблокувати Миколенко на пару з Бущаном.

Програна боротьба в центрі поля завершується швидким виходом Ньянгбо на ударну позицію – Забарний підчистив у блоці. Буяльський блискавично оцінив ситуацію і видав розрізний пас на Де Пену. Карлосу не вистачило швидкості, аби вибігти сам на сам з воротарем. Довелося зміщуватися назад, і Кастро-Монтес встиг сфолити на першу жовту в матчі. Підловили динамівці суперника на провальній спробі пресингу. Сидорчук кинув у прорив Жерсона, Пластун рукою рикошетом від своєї голови перериває простріл. Польський рефері Марциняк не має сумнівів. Де Пена реалізував пенальті на 36-й, овертайму тепер точно не буде.

На Пластуна боляче дивитися. Супряга падає у боротьбі з Нгаду-Нгаджі. Не минуло й 3 хвилин, як суддя вдруге вказує на 11-метрову позначку. Однак VAR знаходить крихітний офсайд у Владислава, тож Жерсону не доведеться бити пенальті. Пластун ще й жовту заробив, грубо скосивши Буяльського, який втікав по флангу. І знову Бущан виручає. Ньянгбо вивели у воротарський тонким пасом з флангу, але Георгій надійно ногами захищає ближній кут. Отже, 4:1 за сумою після 3 таймів за Динамо. Знову відзначаємо, яку величезну продуктивність видає середня лінія киян – і в біговій роботі лідери, і в плані креативу. Команда Луческу перестріляла суперника до перерви (7:6), але Гент був трохи влучнішим, хоч і без реалізації (2:3).

Супряга красиво впав після того, як Нгаду-Нгаджі ледь схопив його за руку. Ну чим вам не українська версія Луїса Адріано для Луческу?! Не дарма кличуть в Італію, де такі спритні форварди, які грають на межі офсайду та вміють заробити стандарт, дуже ціняться. Марциняк призначив третій пенальті, другий підтверджений з допомогою VAR. Жерсон довів справу до розгрому. Дорш обійшов кількох розслаблених суперників і підступно пробив, Бущан з другої спроби зафіксував.

Де Пена пробиває з кількох метрів у воротаря. Пішла гра без центра поля. Удар з-за меж штрафного бере Бущан. Кілька кутових поспіль завершуються не дуже впевненою грою Шапаренка, Супряги і Забарного на другому поверсі. Пластун спочатку пробив на добиванні в голкіпера, а потім лише Караваєв вибив з порожніх воріт. Ну, хіба стандартами і сильний нині Гент. Луческу відповідає на 60 хвилині. Вербіч і Циганков передбачувано міняють Де Пену та Жерсона.

У Бущана вже голова обертом, ледь не пропустив після власного ж сейву, розвернушившись навколо своєї осі. Дорш і компанія продовжують бомбардувати дальніми ударами. Неприємно, що самі динамівці привозять безглуздими втратами на своїй половині (Вербіч, Шапаренко, є питання). Десятий сейв Георгія (просто святий сьогодні!), на добиванні ще й Кендзьора вибиває з лінії воріт, а третій удар йде повз. Фантастичний нефарт Гента, який грає як мінімум не гірше, якщо зважити на те, що твориться після 3:0. І знову Бущан рятує в ефектному стрибку, тільки Пластун забив йому на добиванні. Гол скасовано через офсайд, тут господарі майстерно спрацювали. Циганков також провально увійшов у гру, скільки ж простих втрат! Андрієвський на останні 13 хвилин вийшов замість Шапаренка.