Як відомо, напередодні Динамо вперше за останні чотири роки пробилось до групового етапу Ліги чемпіонів, здолавши на своєму шляху нідерландський АЗ та бельгійський Гент. Ця подія дозволила киянам розбагатіти на 31,87 млн євро, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Динамо – Гент – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Зокрема, за участь у груповому етапі ЛЧ команда Луческу заробить 15,25 млн євро. Ще 16,62 млн Динамо отримає за свою позицію у 10-річному рейтингу УЄФА (18-те серед 32 команд-учасниць групової стадії). Отримають "біло-сині" і свою частинку від маркетингового пулу (який, для прикладу, минулого сезону сумарно становив 292 млн євро).

Далі все залежатиме виключно від команди: за перемогу у кожному матчі Динамо зможе отримати 2,7 млн євро, за нічию – 0,9 млн євро.

Окрім того, вихід в 1/8 фіналу турніру оцінюється у 9,5 млн, в 1/4 фіналу – у 10,5 млн, в 1/2 фіналу – у 12 млн, а вихід у фінал – у 15 млн євро. Переможець Ліги чемпіонів додатково отримає 4 млн євровалюти плюс 3,5 млн за участь у матчі за Суперкубок УЄФА. Перемога у цьому поєдинку поповнить клубну касу ще на 1 млн євро. Тож, як бачимо, окрім престижу і честі країни, на кону стоять просто космічні, як для українського футболу, гроші.

Своїх суперників обидві українські команди (Шахтар потрапив до групового розіграшу ЛЧ напряму) дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться 1 жовтня о 19:00 за київським часом.

Динамо – Гент: ЛЧ історична, нешаблонна – Бущан проситься на №1 збірної, жах Пластуна і лідерів киян, феномен Луческу