Впевнена перемога Динамо над Гентом у матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів (3:0) дозволила "біло-синім" пробитися до групового етапу найпрестижнішого єврокубку. Ця звитяга принесла у національну скарбничку відразу 5 очок (один бал за саму перемогу та чотири, як бонуси за прохід до групи).

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Як наслідок, кияни у поточному сезоні вже принесли Україні 7,5 пунктів. Разом з доробком інших українських клубів маємо в сумі 14 балів (нагадаємо, Шахтар отримав 4 бонусні бали, Колос – 2, Десна – 0,5, а Зоря у боротьбу поки ще не вступала). Вищезгадану кількість балів ділимо на кількість представників нашої держави у єврокубках і отримуємо 2,8 бала у таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Таким чином, успіх Динамо дозволив Україні піднятися на одинадцяту сходинку і випередити у рейтингу Шотландію та Туреччину. До слова, 10-е місце в таблиці коефіцієнтів гарантує країні пряму путівку у груповий розіграш Ліги чемпіонів. Наразі Україна відстає від Австрії на 1,025 бала (6 очок), Туреччину випереджає на 0,3 бала (2 очки), а Шотландію – на 0,975 (5 очок).

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