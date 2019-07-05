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Караваев забил дебютный гол за Динамо

5 июля 23:22 46 Читати українською
Караваев забил дебютный гол за Динамо
Александр Караваев / ФК Динамо Киев

Новичок Динамо Александр Караваев отличился своим первым голом в составе киевлян.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
3
3 : 0
0
Ваккер
19:00 05:07:2019
завершено
 

Киевское Динамо в контрольном матче разгромило австрийский Ваккер со счетом 3:0. Счет во встрече открыл Александр Караваев, который отметился первым голом за "бело-синих".

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Футболист сборной Украины ворвался в штрафную соперника, вышел один на один с голкипером и поразил угол ворот.

Караваев перешел в Динамо этим летом из луганской Зари, хотя сам является воспитанником донецкого Шахтера.

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Товарищеские матчи Александр Караваев Александр Караваев Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Динамо Киев - Ваккер
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