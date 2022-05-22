Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал об эмоциях, которые видит на лицах украинских болельщиков перед благотворительными матчами во время войны.

"Когда ты приезжаешь на матчи, сразу замечаешь много наших соотечественников, граждан, вынужденных покинуть Украину, а некоторые там проживают давно.

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С самого начала, когда они видят нас, воспринимают с радостью, когда звучит гимн или украинские песни, ты замечаешь слезы, тоже очень сильно переживают, но никто не отворачивается, все помогают чем могут.

Когда мы приехали в Словению и увидели, какие нам предоставили условия, даже не передать словами, здесь есть все, что нужно. Поля высокого уровня, отель. Приятно наблюдать, как люди объединяются вокруг Украины", – поделился Караваев в комментарии телеканалу "Футбол".

Напомним, Шахтер, Динамо, а позже и сборная Украины, проводят товарищеские матчи в Европе, на которых собирают средства на помощь нашей стране в войне с рашистами.

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