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Караваев: Играть против лучшего футболиста мира – одно удовольствие

10:38 47 Читати українською
Караваев: Играть против лучшего футболиста мира – одно удовольствие
Роналду против Караваева / УЕФА

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал результат матча против Португалии.

 

"Были ошибки. Но тренер просил нас быть единой командой, и это у нас получилось. У каждого в глазах была искра, все хотели выиграть. Удача могла повернуться к нам лицом, когда был момент у Мораеса. Но и ничья с действующим чемпионом Европы – хороший результат.

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Роналду? Я знал, что буду играть против лучшего футболиста мира. Это невероятные эмоции. Играть против таких футболистов – одно удовольствие. Да, у него были моменты, но мы сделали все, что могли.

Если сыграли вничью, то выполнили задание. С Люксембургом мы обязаны сыграть с еще большей мотивацией", – передает слова Караваева Динамомания.

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Теги
Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Португалия - Украина Александр Караваев Александр Караваев Португалия Португалия
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