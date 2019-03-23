Караваев: Играть против лучшего футболиста мира – одно удовольствие

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал результат матча против Португалии.

"Были ошибки. Но тренер просил нас быть единой командой, и это у нас получилось. У каждого в глазах была искра, все хотели выиграть. Удача могла повернуться к нам лицом, когда был момент у Мораеса. Но и ничья с действующим чемпионом Европы – хороший результат.

Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

Роналду? Я знал, что буду играть против лучшего футболиста мира. Это невероятные эмоции. Играть против таких футболистов – одно удовольствие. Да, у него были моменты, но мы сделали все, что могли.

Если сыграли вничью, то выполнили задание. С Люксембургом мы обязаны сыграть с еще большей мотивацией", – передает слова Караваева Динамомания.

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