Караваєв: Грати проти найкращого футболіста світу – одне задоволення

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував результат матчу проти Португалії.

"Були помилки. Але тренер просив нас бути єдиною командою, і це у нас вийшло. У кожного в очах була іскра, всі хотіли виграти. Удача могла повернутися до нас обличчям, коли був момент у Мораєса. Але і нічия з чинним чемпіоном Європи – хороший результат.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

Роналду? Я знав, що буду грати проти найкращого футболіста світу. Це неймовірні емоції. Грати проти таких футболістів – одне задоволення. Так, у нього були моменти, але ми зробили все, що могли.

Якщо зіграли внічию, то виконали завдання. З Люксембургом ми зобов'язані зіграти з ще більшою мотивацією", – передає слова Караваєва Динамоманія.

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