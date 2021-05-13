"Мы очень серьезно готовились к этому матчу. Разбирали игру соперника, подбирали соответствующую тактику под эту игру. Возможно, удалось не все, но большинство мы выполнили. Думаю, Динамо сегодня точно не было легко. План мы выполнили, но мастерство игроков Динамо сказалась.

Гол и незабитый пенальти Цыганкова в видеообзоре финала Кубка Украины Динамо – Заря – 1:0

Конечно, после таких эмоциональных моментов, когда голкипер выручает, мы хотели зацепиться за этот шанс. Однако Динамо хорошо сыграло в обороне. Это то, чем отличается эта команда по сравнению с прошлыми сезонами. Можно сказать, что, забив гол, Динамо не оставило нам шансов. У нас не было каких-то подходов или моментов у их ворот.

Пока не хватает какого-то класса. Мы к этому идем. Делаем шаг за шагом. Думаю, в следующем сезоне подготовимся хорошо и сделаем еще один большой шаг вперед. У нас есть немало футболистов, для которых этот финал – первый. Думаю, они набрались опыта, и им будет легче в дальнейшем. Это большой плюс для нашей команды", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Динамо дожало Зарю в овертайме финала Кубка Украины – рекордный дубль на глазах Шевченко