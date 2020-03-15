Капитан СК Днепр-1 Логинов: Сейчас мы все в подвешенном состоянии

Защитник СК Днепр-1 Сергей Логинов поделился эмоциями после победы в 23-м туре украинской Премьер-лиги над Мариуполем (2:0).

"Выходили на матч, зная, что у соперника будет совсем другое настроение. Настраивались, помня, как сложился предыдущий матч (победа 3:0 – прим.). Нам многое удалось из запланированного.

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Второй сухой матч подряд добавляет команде уверенности. Это заслуга всей команды. VAR делает наш футбол более справедливым, как бы ни казалось соперникам. Вчера снова был момент с VAR, который повлиял на игру. Считаю, что все было справедливо.

Сейчас мы все в подвешенном состоянии, видим, что по всей Европе отменяют чемпионаты. Мое мнение – не хочется, чтобы отменяли и переносили матчи", – цитирует Логинова официальный сайт днепрян.

Напомним, в матче 23-го тура УПЛ СК Днепр-1 второй раз подряд победил Мариуполь. Результативными выстрелами отметились Алексей Хобленко (с пенальти) и Владислав Супряга.

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