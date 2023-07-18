Капитан Ланса Секо Фофана в ближайшее время станет игроком Аль-Насра.

Фофана прошёл частичный медосмотр в Португалии, где Аль-Наср запланировал проведение контрольного матча с Сельтой. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Сообщается, что стороны уже договорились между собой, Ланс выручит с продажи Фофана 25-30 млн евро. Таким образом, 28-летний полузащитник добровольно лишился возможности впервые в карьере сыграть в Лиге чемпионов, в которую Ланс пробился по итогам прошлого сезона.

Сейчас цвета Аль-Насра защищают такие игроки, как Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Давид Оспина и Талиска. Фофана пополнит эту звёздную компанию.