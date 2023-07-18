Капітан Ланса проміняв Лігу чемпіонів на гру з Роналду
18 липня 00:28 - Читать на русском
Капітан Ланса Секо Фофана найближчим часом стане гравцем Аль-Насра.
Фофана пройшов частковий медогляд у Португалії, де Аль-Наср запланував проведення контрольного матчу з Сельтою. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.
Капітан сенсації чемпіонату Франції готується підсилити команду Роналду
Повідомляється, що сторони вже домовилися між собою, Ланс виручить з продажу Фофана 25-30 млн євро. Таким чином, 28-річний півзахисник добровільно позбувся можливості вперше в кар'єрі зіграти в Лізі чемпіонів, в яку Ланс пробився за підсумками минулого сезону.
Зараз кольори Аль-Насра захищають такі гравці, як Кріштіану Роналду, Марцело Брозовіч, Давід Оспіна і Таліска. Фофана поповнить цю зіркову компанію.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter