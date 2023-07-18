Фофана пройшов частковий медогляд у Португалії, де Аль-Наср запланував проведення контрольного матчу з Сельтою. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Капітан сенсації чемпіонату Франції готується підсилити команду Роналду

Повідомляється, що сторони вже домовилися між собою, Ланс виручить з продажу Фофана 25-30 млн євро. Таким чином, 28-річний півзахисник добровільно позбувся можливості вперше в кар'єрі зіграти в Лізі чемпіонів, в яку Ланс пробився за підсумками минулого сезону.

Зараз кольори Аль-Насра захищають такі гравці, як Кріштіану Роналду, Марцело Брозовіч, Давід Оспіна і Таліска. Фофана поповнить цю зіркову компанію.