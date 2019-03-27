Капитан Галатасарая U-14 специально не забил пенальти – фэйр-плей дня

Евро-2020 — 14:30 292
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Євро-2020: несподіваний лідер "групи смерті", 2 збірні майже у фінальній частині, дід реанімує Італію – підсумки весни
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"Тель-авівська система ПРО збила ракету прямо під час матчу". Футбол в умовах війни – досвід Ізраїлю для УкраїниИнтервью — 13:30 238
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Федерация футбола Люксембурга подала официальную жалобу в УЕФА относительно правомерности натурализации Мораеса УкраинойЕвро-2020 — 26 март 1118
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Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної УкраїниСборная Украины — 26 март 1382