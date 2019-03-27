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Капитан Галатасарая U-14 специально не забил пенальти – фэйр-плей дня

14:13 140 Читати українською
Капитан Галатасарая U-14 специально не забил пенальти – фэйр-плей дня
Галатасарай U-14 / фото из соцсетей

Игрок детской команды Галатасарая продемонстрировал, что справедливость в футболе должна быть выше, чем результат.

13-летний киргизский футболист Бекназ Алмазбеков, выступающий за команду Галатасарая U-14, во время матча с Истанбулспор умышленно не реализовал пенальти. Он поступил так, потому что считал, что 11-метровый назначен несправедливо.

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Галатасарай Галатасарай Турция Видеоновости фэйр-плей
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