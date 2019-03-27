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Капітан Галатасарая U-14 навмисне не забив пенальті – фейр-плей дня

14:10 1506 Читать на русском
Капітан Галатасарая U-14 навмисне не забив пенальті – фейр-плей дня
Галатасарай U-14 / фото із соцмереж

Гравець дитячої команди Галатасарая продемонстрував, що справедливість у футболі повинна бути вище, ніж результат.

13-річний киргизький футболіст Бекназ Алмазбеков, який виступає за команду Галатасарая U-14, під час матчу з Істанбулспор навмисне не реалізував пенальті. Він вчинив так, тому що вважав, що 11-метровий призначений несправедливо.

Дерліс Гонсалес забив гол за збірну Парагваю через хвилину після виходу на заміну

Теги
Галатасарай Галатасарай Туреччина Відеоновини фейр-плей
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