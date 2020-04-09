Камп Ноу будут использовать для сбора образцов COVID-19

Барселона присоединится к борьбе с пандемией коронавируса в Испании.

Стадион Камп Ноу станет одним из четырех мест в столице Каталонии, где протестируют препараты против коронавируса, сообщает AS.

Исторический обвал трансферного рынка: Мбаппе – самый дорогой, падение игроков сборной Украины, Роналду регрессирует

По информации издания, суть исследования заключается в тестировании лекарств, которые могут помешать распространению вируса. Домашняя арена Барселоны станет одним из крупнейших площадок, где будут проводить эксперимент.

Напомним, Испания стала вторым крупнейшим в Европе, после Италии, центром вспышки коронавируса. На данный момент инфицировано более 155 тысяч человек.

Большая дилемма Барселоны – топ-форвард против бывшего лидера и роль Месси в трансферной политике в условиях кризиса