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Камп Ноу будут использовать для сбора образцов COVID-19

18:37 8 Читати українською
Камп Ноу будут использовать для сбора образцов COVID-19
Камп Ноу / фото: DIARIO AS

Барселона присоединится к борьбе с пандемией коронавируса в Испании.

Стадион Камп Ноу станет одним из четырех мест в столице Каталонии, где протестируют препараты против коронавируса, сообщает AS.

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По информации издания, суть исследования заключается в тестировании лекарств, которые могут помешать распространению вируса. Домашняя арена Барселоны станет одним из крупнейших площадок, где будут проводить эксперимент.

Напомним, Испания стала вторым крупнейшим в Европе, после Италии, центром вспышки коронавируса. На данный момент инфицировано более 155 тысяч человек.

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Теги
Барселона Барселона Испания Камп Ноу коронавирус
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